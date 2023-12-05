Российские десантники уничтожают под Артемовском пехоту ВСУ с помощью FPV-дронов

Подразделения беспилотных летательных аппаратов Ивановского гвардейского соединения ВДВ уничтожают под Артемовском пехоту Вооруженных сил Украины (ВСУ), используя FPV-дроны. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на министерство обороны России.

Как заявили в ведомстве, после запуска FPV-дрона оператор вывел его на позиции противника, где укрывались украинские военные.

«Определив цель, оператор, используя VR-очки (очки виртуальной реальности. — «Газета.Ru»), начал заход на нее, его помощник в это время корректировал полет дрона, осуществляя точное его наведение на цель. Умело спланировав, расчет FPV-дрона точно поразил двух украинских военнослужащих в укрытии, не оставив им ни единого шанса на спасение жизни,» — сказали в ведомстве.

Там отметили, что цели были уничтожены.

В Минобороны также указали, что с помощью второго FPV-дрона был нанесен удар по группе пехоты ВСУ, состоявшей из трех человек, двое были тяжело ранены, еще один боец ликвидирован.

Накануне представитель подразделения Добровольческого штурмового корпуса «Экспедиционный» (ДШК Э), помощник командира отряда «Енисей» Алексей Селиванов сообщил, что перерезана последняя трасса, по которой проходило снабжение группировки ВСУ в районе Артемовска и Соледара.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.