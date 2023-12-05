Российские силы ПВО сбили 22 беспилотника ВСУ над Азовским морем и Крымом

Минобороны России сообщило в Telegram-канале, что над акваторией Азовского моря и территорией Республики Крым дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) были уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА).

Согласно сообщению оборонного ведомства, еще 13 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) были перехвачены.

До этого Telegram-канал Shot со ссылкой на очевидцев сообщал, что в небе над Керчью произошла серия взрывов.

В ночь на 24 ноября российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 13 беспилотников, которые пролетали над Крымским полуостровом.

До этого российские средства ПВО уничтожили три украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа над территорией Крыма. Тем же утром в акватории Черного моря были обнаружены следовавшие в направлении Крымского полуострова четыре безэкипажных катера ВМС Украины.

Ранее на Украине заявили о создании украинского флота морских дронов.