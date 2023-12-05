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Беспилотник США совершает разведывательный полет над Румынией и Черным морем

Американский разведывательный дрон совершает полет над Черным морем и Румынией

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Global Look Press

Американский беспилотный летательный аппарат проводит разведывательный полет над Черным морем и территорией Румынии. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Разведывательный дрон США RQ-4B Global Hawk (FORTE11) сначала находился в нейтральном воздушном пространстве Черного моря, а затем стал летать над территорией Румынии, от города Фетешти до Ботошани.

Отмечается, что беспилотник несколько часов назад поднялся с аэродрома военно-морской авиации НАТО Сигонелла, расположенного на итальянском острове Сицилия.

Ранее сообщалось, что нефтебазу в Луганске атаковали беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате атаки ударных дронов ВСУ на нефтебазе возник пожар.

До этого военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что композитные материалы делают российский беспилотный летательный аппарат «Ланцет» невидимым для радаров.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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