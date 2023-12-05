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Бойцы «Хезболлы» атаковали 12 военных позиций на севере Израиля

Бойцы «Хезболлы» поразили 12 военных позиций на севере Израиля

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Omar Sanadiki/Reuters

Бойцы из вооруженного крыла партии «Хезболла» возобновили активные обстрелы израильской территории с юга Ливана. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном в Telegram-канале военно-информационной службы «Хезболла».

Согласно заявлению, за последние сутки шиитские формирования атаковали 12 военных позиций противника, используя управляемые ракеты и минометные снаряды. Под обстрелом оказались еврейские поселения Биранит, Биркет-Риша, Мисгав-Ам и Штула.

«Бойцы исламского сопротивления провели эти операции в ответ на агрессию сионистского режима против палестинского населения в секторе Газа», — отмечается в заявлении. «Хезболла» добавила, что все цели противника были успешно поражены.

Израильская армия, в свою очередь, сообщила, что ВВС нанесли удар по одному из складов оружия «Хезболла» на территории Ливана в ответ на минометные обстрелы. Также был открыт артиллерийский огонь по населенным пунктам Аит-эш-Шааб, Дейр-Мимас, Кафр-Килла, Теллет-Хамамис, Эль-Хиям и Эль-Эдейса. Подробной информации о последствиях этих ударов пока нет.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников.

В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ливанская шиитская организация «Хезболла» выразила поддержку ХАМАС. Начались ракетные обстрелы Израиля и Ливана с обеих сторон. Днем 19 октября израильская армия заявила, что приграничные районы страны подверглись обстрелу с ливанской территории. По данным ЦАХАЛ, в сторону кибуца Манара были выпущены несколько противотанковых ракет.

Ливанская шиитская организация «Хезболла», предположительно, сможет подавить систему противоракетной обороны Израиля «Железный купол» в случае вступления в конфликт на Ближнем Востоке, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на экспертов.

Ранее американский политолог Миршаймер заявил, что Байден боится переходить дорогу израильскому лобби.

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