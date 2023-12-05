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BBC: украинский солдат рассказал о тяжелой для ВСУ ситуации на восточном берегу Днепра

Украинский солдат рассказал BBC о крайне тяжелой для ВСУ ситуации на Днепре

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Alex Babenko/AP

Украинский солдат, находящийся вместе со своим подразделением на восточном берегу Днепра, рассказал о тяжелых боях и контроле российских войск над линиями снабжения. Об этом военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщил в интервью BBC.

По словам солдата, переправа через Днепр полностью находится под постоянным обстрелом. Он видел, как лодки с украинскими военными после российских ударов просто исчезали в речной воде.

Боец ВСУ отметил, что расчет украинских военных на то, что после занятия плацдарма на восточном берегу Днепра российская армия начнет отступать, дав возможность переправить через реку генераторы, топливо и продовольствие, не оправдался.

Наоборот, российские войска встретили противника мощными ударами артиллерии, минометов и огнеметов. В связи с этим украинский солдат назвал ситуацию, в которой оказались ВСУ, настоящим «адом». По его словам, так как россияне контролировали все линии снабжения, украинские войска оказались в ловушке. Солдаты испытывали серьезную нехватку питьевой воды, а продовольствие им часто приходилось приобретать за свои деньги.

Военнослужащий отметил, что украинские солдаты считают, что командование просто бросило их, а их пребывание на плацдарме имеет скорее политическое, чем военное значение.

BBC подчеркнула, что рассказ украинского военного ярко продемонстрировал несоответствие красивых отчетов Киева реальному положению на фронте.

Ранее немецкое СМИ заявило, что президент Украины Владимир Зеленский отдал приказ перейти от наступления к обороне после провального контрнаступления из-за страха военного бунта в стране.

Ранее солдат ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине и заплакал в ходе интервью.

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