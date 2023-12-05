Украинский солдат, находящийся вместе со своим подразделением на восточном берегу Днепра, рассказал о тяжелых боях и контроле российских войск над линиями снабжения. Об этом военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщил в интервью BBC.

По словам солдата, переправа через Днепр полностью находится под постоянным обстрелом. Он видел, как лодки с украинскими военными после российских ударов просто исчезали в речной воде.

Боец ВСУ отметил, что расчет украинских военных на то, что после занятия плацдарма на восточном берегу Днепра российская армия начнет отступать, дав возможность переправить через реку генераторы, топливо и продовольствие, не оправдался.

Наоборот, российские войска встретили противника мощными ударами артиллерии, минометов и огнеметов. В связи с этим украинский солдат назвал ситуацию, в которой оказались ВСУ, настоящим «адом». По его словам, так как россияне контролировали все линии снабжения, украинские войска оказались в ловушке. Солдаты испытывали серьезную нехватку питьевой воды, а продовольствие им часто приходилось приобретать за свои деньги.

Военнослужащий отметил, что украинские солдаты считают, что командование просто бросило их, а их пребывание на плацдарме имеет скорее политическое, чем военное значение.

BBC подчеркнула, что рассказ украинского военного ярко продемонстрировал несоответствие красивых отчетов Киева реальному положению на фронте.

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