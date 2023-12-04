Немецкое СМИ назвало причину, почему Зеленский перевел ВСУ в оборону

Президент Украины Владимир Зеленский отдал приказ перейти от наступления к обороне после провального контрнаступления из-за страха военного бунта в стране, пишет Junge Welt.

Из публикации следует, что в украинских военных кругах говорят о голосах неких «высокопоставленных военачальников», утверждающих, что армия откажется повиноваться, если Зеленский отдаст приказ о продолжении наступления.

«Выходит, распоряжение Зеленского перейти к обороне — не что иное, как уступка возможному давлению скрытой политической оппозиции из рядов официальных сторонников президента», — считают журналисты.

Также авторы статьи напомнили, что проблемой для украинского президента стала возросшая популярность и общественное доверие главкому ВСУ Валерию Залужному.

До этого советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Вооруженные силы Украины переходят к новой тактике, обороняясь на одних участках фронта и наступая на других.

Президент Украины Владимир Зеленский мешает главкому ВСУ Валерию Залужному командовать армией, поддерживая контакты с некоторыми командующими в обход него, пишут местные СМИ. По их данным, глава государства делит силы Украины на «хороших» и «плохих» в зависимости от степени лояльности. Это можно считать еще одним подтверждением раскола украинских элит, который активно обсуждается в прессе на фоне провала контрнаступления Киева. Что происходит на Украине и сможет ли Зеленский удержать власть — в материале «Газеты.Ru».

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