Истребители МиГ-29, которые применяет Украина, значительно уступают российским Су-35. Об этом заявил бывший высокопоставленный украинский чиновник газете Washington Post.

«Представьте МиГ и Су-35 в небе. Мы их не видим, а они нас видят», — признался чиновник.

Он уточнил, что украинские истребители не могут догнать Су-35, а они способны настичь. По словам чиновника, именно поэтому Украина так жаждет получить от Запада истребители F-16.

По данным издания, МиГ-29 засекает цель в радиусе около 64 км, поражает объект в пределах примерно 32 км. Российский Су-35 обнаруживает цели на расстоянии почти 145 километров и может ее уничтожить более чем в 120 км.

В августе бывший американский разведчик Скотт Риттер назвал истребители F-16 ловушкой для пилотов. По его словам, такие боевые машины — это «старые планеры», которые в конце 90-х годов прошли модернизацию, что позволило им налетать дополнительно 5000 часов.

Ранее Боррель заявил, что отказ от военной помощи Украине не приведет к миру.