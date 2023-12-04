В США заявили о бесполезности ATACMS для контрнаступления Украины

Переданные ВСУ пусковые установки ракет ATACMS не смогли оказать существенного влияния на ход украинского контрнаступления. Об этом пишет Washington Post.

«По словам украинских официальных лиц, несмотря на свою полезность, ни пусковые установки ATACMS, ни кассетное оружие не вывели из тупика на поле боя», — говорится в публикации.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Анализируя ход контрнаступления ВСУ, американское издание отмечает несогласованность планирования украинского генштаба с рекомендациями американских коллег.

«Вместо того, чтобы пытаться прорвать российскую оборону массированной механизированной атакой и поддерживающим артиллерийским огнем, как советовали его американские коллеги, [главком ВСУ Валерий] Залужный решил, что украинские солдаты пойдут пешком небольшими группами примерно по 10 человек — процесс, который сэкономил бы технику и жизни, но был бы намного медленнее», — пишет Washington Post.

Эта тактика себя не оправдала: по подсчетам WP, Украина вернула себе лишь около 200 квадратных миль территории, что стоило многотысячных потерь личного состава, а также миллиардов долларов западной военной помощи только в 2023 году.

4 декабря в США рассказали о сомнениях украинских военных чиновников в победе ВСУ.

До того главком ВСУ попросил у главы Пентагона поставить на фронт 17 млн снарядов.

Ранее в Киеве признали раздражение украинского общества по отношению к властям.