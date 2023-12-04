Российского сержанта задержали за стрельбу из автомата по сослуживцам

Сержант устроил стрельбу из автомата в ходе конфликта с сослуживцами в Херсонской области, пишет РБК, ссылаясь на МВД.

В публикации уточняется, что инцидент произошел в селе Князе-Григорьевка. В результате был задержан заместитель командира взвода в звании сержанта, который открыл огонь из АК-74 по своему непосредственному руководителю. В ходе конфликта лейтенант получил несовместимые с жизнью огнестрельные ранения.

Также есть еще один пострадавший — рядовой, которого госпитализировали со сквозным ранением надключичной области шеи.

На месте военные следователи проводят разбирательство.

До этого сразу два депутата Госдумы — Виктор Соболев и Андрей Гурулев — предложили увеличить срок службы в армии с года до двух лет. Такой шаг, по их мнению, позволил бы сделать российские войска «действительно боеспособными», потому что срочники проводили бы какую-то часть времени в учебных частях, а оставшийся период — непосредственно в войсках. Одновременно Минобороны предложило пересмотреть требования к состоянию здоровья граждан, которых признают негодными к военной службе. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее военкор рассказал об использовании российскими военными оружия НАТО.