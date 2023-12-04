Советник главы офиса Зеленского рассказал, что ВСУ одновременно обороняются и наступают

Вооруженные силы Украины переходят к новой тактике, обороняясь на одних участках фронта и наступая на других. Об этом на странице в соцсети X (ранее Twitter) написал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«Мы переходим к другой тактике ведения боевых действий — эффективная оборона на одних участках, продолжение наступательных действий на других участках», — написал Подоляк.

Из особенностей новой тактики ВСУ Подоляк перечислил «специальные стратегические операции» на территории Крыма и в акватории Черного моря, а также «значительно измененную противоракетную оборону критической инфраструктуры».

4 декабря главком ВСУ Валерий Залужный попросил у главы Пентагона поставить на фронт 17 млн снарядов и заявил, что его страна нуждается в $350-400 млрд.

В тот же день польский генерал Леон Коморницкий заявил, что российские военные перешли на тактику полного уничтожения ВСУ.

Ранее почти половина украинцев выступила за компромисс в переговорах с РФ.