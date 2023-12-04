Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Выпуск бронежилетов в РФ увеличат из-за высокого спроса

«Ростех» сообщил об увеличении выпуска бронежилетов из-за высокого спроса

close
100%
Ростех

В «Ростехе» сообщили о планах увеличить производство бронежилетов «Оберег» в несколько раз из-за высокого спроса. Информация об этом опубликована в Telegram-канале корпорации.

Пресс-служба не привела точных данных, но известно, что в квартал будут выпускать «кратно больше» 2 тыс. единиц бронежилетов.

«В 2024 году объем производства кратно увеличится по сравнению с уходящим годом», — говорится в сообщении.

Отмечается, что речь идет о производстве бронежилетов «Оберег», которое было запущено весной 2023 года на тульском заводе «Ростеха» «Октава». По данным производителя, эти бронежилеты способны выдержать прямое попадание бронебойных пуль Б-32.

В состав жилета входит нагрудная пластина из керамических плит, гасящих кинетическую энергию пули, и высокомолекулярного пластика, которая обеспечивает класс защиты Бр5. При испытаниях пластина выдержала три выстрела патроном с бронебойной пулей Б-32 с расстояния в десять метров из снайперской винтовки и два попадания менее мощными боеприпасами.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий