Выпуск бронежилетов в РФ увеличат из-за высокого спроса

В «Ростехе» сообщили о планах увеличить производство бронежилетов «Оберег» в несколько раз из-за высокого спроса. Информация об этом опубликована в Telegram-канале корпорации.

Пресс-служба не привела точных данных, но известно, что в квартал будут выпускать «кратно больше» 2 тыс. единиц бронежилетов.

«В 2024 году объем производства кратно увеличится по сравнению с уходящим годом», — говорится в сообщении.

Отмечается, что речь идет о производстве бронежилетов «Оберег», которое было запущено весной 2023 года на тульском заводе «Ростеха» «Октава». По данным производителя, эти бронежилеты способны выдержать прямое попадание бронебойных пуль Б-32.

В состав жилета входит нагрудная пластина из керамических плит, гасящих кинетическую энергию пули, и высокомолекулярного пластика, которая обеспечивает класс защиты Бр5. При испытаниях пластина выдержала три выстрела патроном с бронебойной пулей Б-32 с расстояния в десять метров из снайперской винтовки и два попадания менее мощными боеприпасами.

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