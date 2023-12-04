В России модернизировали истребители МиГ-31

Нижегородский авиационный завод «Сокол» Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в госкорпорацию «Ростех») выполнил программу гособоронзаказа за 2023 год для Минобороны России. Об этом сообщил ТАСС.

В ведомстве пояснили, что госзаказ связан с ремонтом и модернизацией истребителей-перехватчиков МиГ-31. Там пояснили, что самолеты уже передали Минобороны России и отправили в места базирования.

До этого Иркутский авиазавод изготовил и передал Министерству обороны России новые истребители Су-30СМ2 и учебно-боевые самолеты Як-130. Отмечается также, что на предприятии уже началось производство самолетов по программе 2024 года.

В ОАК уточнили, что самолеты Су-30СМ2 и Як-130 прошли необходимые наземные и летные испытания, после чего отправились к месту несения службы.

На прошлой неделе «Ростех» сообщил, что объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) до конца 2023 года передаст Воздушным космическим силам (ВКС) России очередную партию истребителей пятого поколения Су-57.

Ранее за рубежом начали проявлять повышенный интерес к истребителю Су-57.