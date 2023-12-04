В Луганске нефтебаза подверглась атаке украинских БПЛА

Нефтебазу в Луганске атаковали беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя военной комендатуры ЛНР.

По информации источника, в результате атаки ударных дронов ВСУ на нефтебазе возник пожар.

Отмечается, что незадолго до возгорания в городе слышали звуки работы систем противовоздушной обороны (ПВО), а также звук работы двигателя ударных беспилотников.

Сейчас пожар потушен, данных о пострадавших нет.

До этого Минобороны РФ сообщало, что российские десантники уничтожили «Ланцетами» украинскую артиллерию и станцию связи на правом берегу Днепра в Херсонской области.

3 декабря на востоке Москвы произошел пожар на заводе специализированных автомобилей. Пожару был присвоен второй, повышенный, номер сложности.

Позже возгорание было локализовано.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.