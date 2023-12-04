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Запад выразил обеспокоенность насчет предлагаемой Израилем буферной зоны в Газе

Haaretz: запад обеспокоен, что буферная зона в Газе от Израиля станет постоянной

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Ahmed Zakot/Reuters

Западные страны обеспокоены, что буферная зона в Газе, которую предлагает Израиль, станет постоянной. Об этом пишет газета Haaretz со ссылкой на неназванного дипломата.

Издание The Times of Israel сообщало, что Израиль после завершения наземной операции собирается создать буферную зону возле границы с сектором Газа.

В ответ на это стало известно, что западные страны обсуждают, стоит ли поддерживать план по созданию буферной зоны в секторе Газа. Им не разъяснили того, как долго Израиль хочет ее сохранять и планирует ли он долгосрочное присутствие военных в этом районе, пишет издание.

Еще один источник издания заявил, что у Израиля нет детального плана по созданию буферной зоны после окончания боевых действий.

Тем временем глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что тактическая победа Израиля в секторе Газа может вылиться в стратегическое поражение, если жители Палестины перейдут на сторону группировки ХАМАС. По словам Остина, он не раз говорил об этом израильскому руководству и продолжает призывать его избегать жертв в Газе.

До этого президент Палестины Махмуд Аббас потребовал от Международного уголовного суда (МУС) активизировать работу по военным преступлениям Израиля.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что после короткого перемирия операция в Газе продлится минимум два месяца.

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