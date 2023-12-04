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Вертолет Ми-2 совершил аварийную посадку на Ставрополье

112: вертолет Ми-2 совершил аварийную посадку в Ставропольском крае

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Вертолет Ми-2 совершил аварийную посадку на Ставрополье. Об этом пишет Telegram-канал «112».

По данным канала, у борта возникли технические неполадки во время планового облета нефтепровода. Командир принял решение экстренно садиться.

В результате жесткой посадки вертолет завалился на бок и получил значительные повреждения. Однако оба пилота не пострадали.

До этого легкомоторный самолет совершил жесткую посадку на лед реки Волги под управлением 71-летнего пилота. Воздушное судно опустилось на лед в 50 метрах от береговой линии в районе деревни Тихоново в Кимрском районе Тверской области. При этом его передняя часть провалилась под лед.

Пожилой летчик-испытатель смог самостоятельно выбраться из кабины и покинуть опасную зону. Как отмечается, на самолете не было бортовых номеров и этот полет не был согласован.

В июле 2022 года мужчина уже совершал жесткую посадку под Тверью. Причем в тот раз он также не получал разрешения на вылет.

Ранее вертолет совершил экстренную посадку в Ненецком автономном округе.

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