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В Китае заявили, что появление корабля США у отмели Аюнгин нарушило суверенитет КНР

НОАК посчитала появление корабля США у отмели Аюнгин нарушением суверенитета КНР

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Aly Song/Reuters

Корабль прибрежной зоны военно-морских сил США Gabrielle Giffords, находясь в акватории недалеко от отмели Аюнгин у спорных островов Наньша (Спратли), нарушил суверенитет КНР. Об этом заявил официальный представитель Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Тянь Цзюньли, сообщает ТАСС.

Как заявили китайский военные, 4 декабря корабль Gabrielle Giffords, не получив разрешения правительства КНР, зашел в акваторию около отмели Аюнгин архипелага Наньша. Намеренное нагнетание Вашингтоном напряженности в Южно-Китайском море является серьезным нарушением суверенитета и безопасности КНР.

По словам Тянь Цзюньли, своими действиями США подрывают стабильность в регионе и серьезно нарушают международное право и основополагающие нормы международных отношений. Военно-морскими силами НОАК приняты предупредительные меры, отслеживающие перемещение американского корабля.

Официальный представитель НОАК заявил, что США своими действиями в полной мере продемонстрировали, что они представляют собой самую большую угрозу миру и стабильности в регионе Южно-Китайского моря. Он отметил, что НОАК постоянно находится в состоянии повышенной боеготовности и решительно защищает национальный суверенитет и безопасность, мир и стабильность в Южно-Китайском море.

Ранее береговая охрана Филиппин заявила, что более 135 судов морского ополчения КНР в настоящее время находятся в Южно-Китайском море около спорного с Китаем рифа Уитсун.

Ранее в КНР высказались о военных поставках США Тайваню.

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