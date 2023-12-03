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Минобороны РФ может изменить требования к состоянию здоровья для службы в армии

Минобороны РФ предложило внести изменения к состоянию здоровья для призывников

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Министерство обороны России выступило с предложением изменить требования к состоянию здоровья граждан для службы в армии. Ведомство считает, что необходимо внести поправки в Положение о военно-врачебной экспертизе. Проект документа о внесении изменений в это положение опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно предложению Минобороны, нужно изменить «организацию проведения медицинского освидетельствования» россиян, у которых есть заболевания, «не оказывающие существенного влияния на способность исполнять обязанности военной службы», в том числе «с учетом опыта специальной военной операции».

Инициатива ведомства «направлена на совершенствование требований к состоянию здоровья граждан, подлежащих призыву на военную службу, граждан, поступающих на военную службу по контракту, граждан, поступающих в военные профессиональные организации или военные образовательные организации высшего образования, граждан, поступающих в мобилизационный людской резерв, граждан, призываемых на военные сборы».

3 декабря член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев заявил, что из-за серьезной военно-политической обстановки в России вопрос об увеличении срока службы в армии назрел уже давно.

Согласно его подсчетам, первые шесть месяцев новобранцы должны обучаться в учебных частях, а затем еще полтора года находиться непосредственно в войсках. По его словам, это позволит создать мощную, хорошо обученную армию, способную отразить атаки противников.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что проведение мобилизации не предусмотрено.

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