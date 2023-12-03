Армия Израиля обнаружила в жилых районах 800 туннельных шахт ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) с начала боевых действий обнаружила 800 туннельных шахт исламистского радикального ХАМАС. Об этом сообщает армейская пресс-служба в Telegram-канале.

Отмечается, что 500 из обнаруженных туннелей разрушены в ходе боев армией Израиля.

«С начала наземной операции в секторе Газа солдаты ЦАХАЛ обнаружили более 800 шахт к подземным туннелям ХАМАСа. Около 500 шахт тоннеля были разрушены с использованием различных оперативных методов, в том числе с помощью взрывчатки и блоков», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы ЦАХАЛ, шахты туннелей располагались в жилых районах, зачастую рядом или внутри гражданских зданий и сооружений, таких как школы, детские сады, мечети и игровые площадки. Некоторые из них соединяли стратегические объекты ХАМАС между собой.

До этого The Times of Israel сообщало, что Израиль после завершения наземной операции собирается создать буферную зону возле границы с сектором Газа.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что после короткого перемирия операция в Газе продлится минимум два месяца.