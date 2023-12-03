Израиль обстреляли с территории Сирии

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об обстреле с территории Сирии. Об этом в официальном Telegram-канале сообщает армейская пресс-служба.

«Сегодня был зафиксирован запуск из Сирии в сторону израильской территории. Запуск не был перехвачен согласно протоколу. Артиллерия ЦАХАЛ нанесла удар по источнику выстрела», — говорится в сообщении.

В пресс-службе израильской армии добавили, что артиллерия ЦАХАЛ также нанесла удары по ряду объектов в Ливане.

До этого в ночь на 3 декабря армия Израиля нанесла удары по объектам палестинской радикальной группировки ХАМАС в секторе Газа.

За прошедшие сутки израильские военные потратили сотни снарядов на удары по военной инфраструктуре ХАМАС, а также по судам боевиков и другим объектам.

Глава Пентагона Ллойд Остин говорил, что тактическая победа Израиля в секторе Газа может вылиться в стратегическое поражение, если жители Палестины перейдут на сторону группировки ХАМАС.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что после короткого перемирия операция в Газе продлится минимум два месяца.