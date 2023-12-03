Киев не сообщает правду о ситуации на фронте, рапортуя об успехах украинских солдат. Об этом пишет обозреватель польского издания Wnp Влодек Калета.

По мнению обозревателя, сегодня Вооруженные силы Украины (ВСУ) оказались в сложной ситуации, и в скором времени она может еще сильнее ухудшиться. Калета отмечает, что это может произойти после демобилизации 30 тысяч солдат, воевавших с начала конфликта. Украинская армия испытывает кадровый голод, а Киев не может мобилизовать нужное количество военнослужащих, не вызвав социальных волнений.

«Это может быть одной из причин сесть за стол переговоров», — резюмирует Калета.

До этого генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил, что ситуация в конфликте для Украины может ухудшиться из-за недостаточной помощи со стороны Запада.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.