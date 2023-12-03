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В МО РФ назвали потерю ВСУ на Южнодонецком направлении

МО РФ: бойцы группировки ВС РФ «Восток» уничтожили до 110 военных ВСУ

Бойцы группировки российских войск уничтожили до 110 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Южнодонецком направлении. Об этом РИА Новости рассказал начальник пресс-центра группировки российских войск «Восток» Олег Чехов.

По его словам, атаки проводились при поддержке авиации и артиллерии. в Угледаре, Константиновке и Макаровке. В районах Новомихайловки, Новодонецкого и Никольского атаки велись с помощью тяжелых огнеметных систем.

«Общие потери противника составили до 110 военнослужащих», — отметил Чехов.

Он добавил, что ВСУ также потеряли три автомобиля.

До этого глава Пентагона Ллойд Остин в своем выступлении на Рейгановском форуме по национальной обороне, проходящем в эти дни в Калифорнии, говорил, что Соединенные Штаты не допустят победы России на Украине. Он также связал конфликты на Украине на Ближнем Востоке.

Остин говорил, что американская армия — это самая смертоносная сила в истории.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

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