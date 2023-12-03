Бойцы группировки российских войск уничтожили до 110 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Южнодонецком направлении. Об этом РИА Новости рассказал начальник пресс-центра группировки российских войск «Восток» Олег Чехов.

По его словам, атаки проводились при поддержке авиации и артиллерии. в Угледаре, Константиновке и Макаровке. В районах Новомихайловки, Новодонецкого и Никольского атаки велись с помощью тяжелых огнеметных систем.

«Общие потери противника составили до 110 военнослужащих», — отметил Чехов.

Он добавил, что ВСУ также потеряли три автомобиля.

До этого глава Пентагона Ллойд Остин в своем выступлении на Рейгановском форуме по национальной обороне, проходящем в эти дни в Калифорнии, говорил, что Соединенные Штаты не допустят победы России на Украине. Он также связал конфликты на Украине на Ближнем Востоке.

Остин говорил, что американская армия — это самая смертоносная сила в истории.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.