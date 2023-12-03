Аббас призвал МУС активизировать работу по военным преступлениям Израиля

Президент Палестины Махмуд Аббас потребовал от Международного уголовного суда (МУС) ускорить суд на военным преступниками Израиля. Об этом сообщает информационное агентство WAFA.

«Президент упомянул о своей сегодняшней встрече с Каримом Ханом... в ходе которой он призвал прокурора ускорить судебный процесс над израильскими военными преступниками за преступления, совершенные и продолжающиеся против нашего народа в секторе Газа, на Западном Берегу и в Иерусалиме», — заявил Аббас.

До этого Прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан прибыл 2 декабря в Рамаллу для встречи с президентом Махмудом Аббасом, премьером

Мухаммедом Штайе и министром юстиции Палестины Мухаммедом Шалалда.

В ходе своего визита Хан также планирует встретиться с выжившими и семьями пострадавших в результате конфликта на Ближнем Востоке. 30 ноября прокурор МУС посетил Израиль.

Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.