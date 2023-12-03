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Аббас призвал МУС активизировать работу по военным преступлениям Израиля

Президент Палестины Аббас потребовал от МУС ускорить суд над военным преступниками

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Lisi Niesner/Reuters

Президент Палестины Махмуд Аббас потребовал от Международного уголовного суда (МУС) ускорить суд на военным преступниками Израиля. Об этом сообщает информационное агентство WAFA.

«Президент упомянул о своей сегодняшней встрече с Каримом Ханом... в ходе которой он призвал прокурора ускорить судебный процесс над израильскими военными преступниками за преступления, совершенные и продолжающиеся против нашего народа в секторе Газа, на Западном Берегу и в Иерусалиме», — заявил Аббас.

До этого Прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан прибыл 2 декабря в Рамаллу для встречи с президентом Махмудом Аббасом, премьером
Мухаммедом Штайе и министром юстиции Палестины Мухаммедом Шалалда.

В ходе своего визита Хан также планирует встретиться с выжившими и семьями пострадавших в результате конфликта на Ближнем Востоке. 30 ноября прокурор МУС посетил Израиль.

Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

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