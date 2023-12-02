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Над Азовским морем сбиты две украинские ракеты

МО РФ: средства ПВО сбили две украинские ракеты С-200 над Азовским морем

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РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили две зенитные ракеты С-200, которые Украина переоборудовала для ударов по наземным целям. Об этом сообщает Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

В министерстве рассказали, что 2 декабря около 18:00 мск Вооруженные силы Украины предприняли попытку террористической атаки. ВСУ намеревались ударить зенитными ракетами С-200 по объектам на территории России.

«Российскими средствами ПВО украинские ракеты были уничтожены над акваторией Азовского моря», — говорится в сообщении.

2 декабря Telegram-канал Shot, ссылаясь на слова очевидцев, сообщил, что над Краснодаром раздались звуки взрывов. Предположительно, местные жители слышали звуки работы систем противовоздушной обороны.

До этого стало известно, что российские военные с 25 ноября по 2 декабря сбили восемь самолетов и один вертолет Украины.

27 ноября Минобороны РФ передавало, что средства ПВО сбили две ракеты С-200 над южной частью Азовского моря. В ведомстве пояснили, что ракеты переделали для поражения наземных целей.

Ранее российские войска взяли под контроль поселок в ДНР.

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