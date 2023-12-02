На Украине сравнили укрепление обороны под Купянском со спецоперацией

Украина будет усиливать строительство оборонительных рубежей ВСУ в Харьковской области, но при этом сталкивается с трудностями. Об этом заявил глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Украины Олег Синегубов в эфире национального телемарафона.

«В этом году мы усилили обороноспособность нашего региона (…) Расставили приоритеты, где должны еще усиливать [строительство фортификационных сооружений]. Это Лиманское, Купянское направления и Боровая», — сказал Синегубов.

Глава Харьковской военной обладминистрации пояснил, что первые линии оборонительных сооружений возводятся в нескольких километрах от позиций российской армии и сравнил их со спецоперацией.

30 ноября командный пункт обороны Купянска посетил президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что желает бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ) «быть крепкими и не терять инициативы».

2 декабря Минобороны России сообщило об улучшении позиции армии РФ на Купянском направлении.

Ранее Украинская армия потеряла первый танк Leopard 1A5, только что переданный Германией.