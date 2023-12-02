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В Германии похвалили Путина за успешную стратегию в конфликте с Украиной

Spiegel: ставка Запада на проигрыш России в конфликте с Украиной не оправдалась

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Ставка стран Запада на то, что Россия проиграет в конфликте с Украиной, не оправдалась, российская экономика с февраля прошлого года стала сильнее. Об этом написала обозреватель немецкой газеты Der Spiegel Анн-Дорит Бой.

По ее мнению, президента России Владимира Путина можно назвать победителем, а его политическую и экономическую стратегию успешной.

Бой добавил, что с февраля 2022 года внутриполитическая ситуация в РФ продолжает оставаться стабильной, а уровень безработицы в стране минимален. Эти факторы говорят о том, что экономического коллапса в России не произошло вопреки ожиданиям западных политиков.

Также научный сотрудник Словацкой академии наук Петр Сойка в статье для издания South China Morning Post (SCMP) выразил мнение, что президенту США Джо Байдену необходимо убедить украинского лидера Владимира Зеленского заключить перемирие с Россией, чтобы иметь шансы на победу над Дональдом Трампом на предстоящих президентских выборах.

Ранее экономист предупредил Киев о рисках, связанных с ростом внешнего долга.

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