Полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков заявил, что в случае гипотетического захвата Крыма украинские войска встретили бы сопротивление в виде миллиона партизан. Соответствующее заявление он сделал в интервью Youtube-каналу «ДА ЭТО ТАК».
«С Крымом будет еще тяжелее. Если, например, произойдет деоккупация, мы получим миллион враждебно настроенных, сразу говорю — враждебно настроенных», — сказал разведчик.
По его словам, это выльется в партизанскую войну.
Так Стариков прокомментировал недавнее заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Украине проще вернуть Крым, поскольку там не было боевых действий, но с Донбассом все будет очень сложно.
По мнению украинского лидера, вернуть Донбасс ментально сложнее, потому что там 10 лет была контактная линия и постоянно шли боевые действия.
До этого бывший американский дипломат Час Фриман заявил, что Украина не осуществит свои планы по захвату территорий России, в частности Крыма, и может потерять еще больше собственных.
Ранее член Ассамблеи славянских народов в Крыму Роман Чегринец заявил, что Украина вместо Крыма получит дырку от бублика.