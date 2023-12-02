Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

На Украине предупредили о последствиях «захвата» Крыма

Полковник СБУ Стариков: в Крыму ВСУ встретят сопротивление миллиона партизан

close
100%
Владислав Сергиенко/РИА Новости

Полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков заявил, что в случае гипотетического захвата Крыма украинские войска встретили бы сопротивление в виде миллиона партизан. Соответствующее заявление он сделал в интервью Youtube-каналу «ДА ЭТО ТАК».

«С Крымом будет еще тяжелее. Если, например, произойдет деоккупация, мы получим миллион враждебно настроенных, сразу говорю — враждебно настроенных», — сказал разведчик.

По его словам, это выльется в партизанскую войну.

Так Стариков прокомментировал недавнее заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Украине проще вернуть Крым, поскольку там не было боевых действий, но с Донбассом все будет очень сложно.

По мнению украинского лидера, вернуть Донбасс ментально сложнее, потому что там 10 лет была контактная линия и постоянно шли боевые действия.

До этого бывший американский дипломат Час Фриман заявил, что Украина не осуществит свои планы по захвату территорий России, в частности Крыма, и может потерять еще больше собственных.

Ранее член Ассамблеи славянских народов в Крыму Роман Чегринец заявил, что Украина вместо Крыма получит дырку от бублика.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Все новости на тему:
Крым
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий