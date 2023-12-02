На Украине предупредили о последствиях «захвата» Крыма

Полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков заявил, что в случае гипотетического захвата Крыма украинские войска встретили бы сопротивление в виде миллиона партизан. Соответствующее заявление он сделал в интервью Youtube-каналу «ДА ЭТО ТАК».

«С Крымом будет еще тяжелее. Если, например, произойдет деоккупация, мы получим миллион враждебно настроенных, сразу говорю — враждебно настроенных», — сказал разведчик.

По его словам, это выльется в партизанскую войну.

Так Стариков прокомментировал недавнее заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Украине проще вернуть Крым, поскольку там не было боевых действий, но с Донбассом все будет очень сложно.

По мнению украинского лидера, вернуть Донбасс ментально сложнее, потому что там 10 лет была контактная линия и постоянно шли боевые действия.

До этого бывший американский дипломат Час Фриман заявил, что Украина не осуществит свои планы по захвату территорий России, в частности Крыма, и может потерять еще больше собственных.

Ранее член Ассамблеи славянских народов в Крыму Роман Чегринец заявил, что Украина вместо Крыма получит дырку от бублика.