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Российские операторы БПЛА уничтожили два опорных пункта под Артемовском

МО: десантники с помощью FPV-дронов уничтожили два опорника ВСУ под Артемовском

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Reuters

Российские десантники, используя FPV-дроны, уничтожили два опорных пункта и отделение бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Артемовска Донецкой народной республики (ДНР), передает ТАСС, ссылаясь на Минобороны РФ.

Как пояснили в министерстве, с воздуха были обнаружены два наблюдательных пункта противника, находившихся в развалинах домов в населенном пункте, который расположен северо-западнее Артемовска. Кроме того, в лесопосадке было выявлено скопление украинских военных.

«Расчеты FPV-дронов умело спланировали и массированным ударом нескольких аппаратов поразили противника в укрытиях опорных пунктов и полуразрушенных зданий, не оставив им шансов на спасение жизни. Всего было уничтожено два наблюдательных пункта и более отделения украинских солдат», — сообщили в ведомстве.

До этого стало известно, что решение России расширить производство мощных ударных беспилотных летательных аппаратов встревожило США.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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Операция на Украине
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