ВВС Израиля нанесли удары по инфраструктуре движения «Хезболлах»

ВВС Израиля совершили удары по объектам организации «Хезболлах», которые находятся в Ливане. Об этом сообщает ТАСС.

«Некоторое время назад Армия обороны Израиля нанесла удары по террористической инфраструктуре террористической организации «Хезболлах» на территории Ливана с применением истребителей, боевых вертолетов и артиллерийского огня в ответ на пуски по территории Государства Израиль в течение дня», — сообщила израильская армия.

При этом в ЦАХАЛ отметили, что израильский истребитель произвел атаку в районе населенного пункта Малькия.

Ранее сообщалось, что базирующаяся в Ливане вооруженная группировка «Хезболла» сообщила об ударе по позициям Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в районах Джаль Аль-Аллям и Аль-Мардж. Отмечается, что удары были нанесены «в поддержку стойкого палестинского народа в секторе Газа и его мужественного и благородного сопротивления» в 16:00.

22 ноября «Хезболла» ударила по израильским позициям на границе с Ливаном. Последний удар был нанесен по армейской базе в районе Бейт-Гилель. Шиитские силы обстреляли эту военную установку, используя реактивную систему залпового огня «Град».

Ранее в Израиле назвали «роковой ошибкой» возможное вступление «Хезболлы» в войну.