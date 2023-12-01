Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

ВВС Израиля нанесли удары по инфраструктуре движения «Хезболлах»

ВВС Израиля нанесли удары по инфраструктуре движения «Хезболлах» в Ливане

ВВС Израиля совершили удары по объектам организации «Хезболлах», которые находятся в Ливане. Об этом сообщает ТАСС.

«Некоторое время назад Армия обороны Израиля нанесла удары по террористической инфраструктуре террористической организации «Хезболлах» на территории Ливана с применением истребителей, боевых вертолетов и артиллерийского огня в ответ на пуски по территории Государства Израиль в течение дня», — сообщила израильская армия.

При этом в ЦАХАЛ отметили, что израильский истребитель произвел атаку в районе населенного пункта Малькия.

Ранее сообщалось, что базирующаяся в Ливане вооруженная группировка «Хезболла» сообщила об ударе по позициям Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в районах Джаль Аль-Аллям и Аль-Мардж. Отмечается, что удары были нанесены «в поддержку стойкого палестинского народа в секторе Газа и его мужественного и благородного сопротивления» в 16:00.

22 ноября «Хезболла» ударила по израильским позициям на границе с Ливаном. Последний удар был нанесен по армейской базе в районе Бейт-Гилель. Шиитские силы обстреляли эту военную установку, используя реактивную систему залпового огня «Град».

Ранее в Израиле назвали «роковой ошибкой» возможное вступление «Хезболлы» в войну.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий