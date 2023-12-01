В Киеве нашли российский дрон с сим-картой украинского оператора

В одном из российских беспилотников на Украине была обнаружена украинская сим-карта оператора «Киевстар». Об этом сообщает «РБК-Украина».

«Можно ли осуществлять манипуляции с определенными дронами? Профильные специалисты с этим разбираются. Я думаю, что они сделают определенные выводы», — сообщил спикер Военно-воздушных сил (ВВС) Украины Юрий Игнат.

Ранее сообщалось, что 240-мм минометы 2С4 «Тюльпан» были доставлены в начале апреля в Мариуполь, где продолжался штурм завода «Азовсталь», на территории которого укрывались боевики нацбата «Азов» (организация запрещена в России).