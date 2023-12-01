Израиль нанес удар по Хан-Юнису на юге Газы

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что после 7:00 мск 1 декабря ХАМАС поразил более 200 объектов в секторе Газа. Об этом сообщается в Telegram-канале ЦАХАЛ.

«После нарушения ХАМАС гуманитарной паузы в течение последних нескольких часов наземные, воздушные и военно-морские силы нанесли удары по террористическим объектам на севере и юге сектора Газа, в том числе в Хан-Юнисе и Рафахе», — сообщили в ведомстве.

По данным ЦАХАЛ, удары наносились по заминированным районам, шахтам террористических туннелей, пунктам запуска ракет и командным пунктам ХАМАС.

До этого на севере Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. Когда началась эта операция, точно неизвестно, однако в ее преддверии сотни тысяч палестинцев покинули свои дома и переместились в убежища и на юг анклава. 5 ноября в рамках наземной операции силы ЦАХАЛ окружили город Газа и отрезали его от снабжения, в центре Газы все еще продолжаются бои.

22 ноября Израиль и ХАМАС договорились о гумпаузе и освобождении части заложников. 24 ноября соглашение о перемирии официально вступило в силу, а закончилось утром 1 декабря. За неделю действия перемирия ХАМАС освободил 110 пленных заложников.

Ранее ХАМАС освободил первых заложников.