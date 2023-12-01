США применили ИИ при испытаниях стратегического бомбардировщика

При испытаниях перспективного стратегического бомбардировщика B-21 были применены симуляторы систем искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает Newsweek.

«Демонстрация нового ядерного стелс-бомбардировщика B-21 … может считаться следующим шагом к новому военному рубежу», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что программное обеспечение B-21, основанное на искусственном интеллекте, «знаменует собой новую эру».

До этого сообщалось, что Пентагон проведет тестирование системы обнаружения снайперов, основанной на искусственном интеллекте (ИИ). По данным Fox News, система будет основана на программном обеспечении, которое уже используется в системе камер видеонаблюдения на базе ВВС Эллсворт в Южной Дакоте. Ожидается, что в ходе тестов система будет направлять в сторону стрелка ослепляющий лазерных луч, чтобы предотвратить выстрел. А в ходе боевого применения сможет наводить на снайпера реальные средства поражения.

Также сообщалось, что двухпартийная группа конгрессменов США внесла на рассмотрение законопроект, призванный не допустить возможность применения ядерного оружия автономным искусственным интеллектом.

Ранее Путин предложил регулировать ИИ по аналогии с ядерным нераспространением.