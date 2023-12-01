В Британии оценили ход операции израильских войск в городе Газа

Операция израильских войск в палестинском городе Газа завершена примерно на 40%. Об этом сообщила британская газета Financial Times со ссылкой на источник, знакомый с военными планами Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Город Газа еще не взят полностью, только, наверное, на 40%», — говорится в материале.

Более того, по данным издания, на завершение боевых действий в северных районах сектора Газа может понадобиться не менее двух недель. Как указано в публикации, максимальный срок для выполнения соответствующих задач — один месяц.

В то же время авторы статьи подчеркнули, что военнослужащие еврейского государства также говорят о незавершенности боевых действий на севере сектора Газа. По информации журналистов, Израиль планирует «длительное противостояние» с палестинским движением ХАМАС.

1 декабря в зоне ближневосточного конфликта возобновились боевые действия, которые были приостановлены в рамках перемирия между Израилем и ХАМАС. Режим прекращения огня был введен 24 ноября, и за время его действия палестинское движение по договоренности с Израилем освободило 110 заложников.

Ранее появилась информация о намерении ЦАХАЛ начать операцию в южных районах сектора Газа.