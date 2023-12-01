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ВС РФ поразили украинский центр подготовки и применения БПЛА в зоне СВО

Минобороны: ВС РФ поразили центр подготовки и применения дронов ВСУ в зоне СВО

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Вооруженные силы РФ за минувшие сутки поразили центр украинских войск по подготовке и применению беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщило российское Министерство обороны.

Согласно данным ведомства, пораженный объект находился на территории Запорожской области, в операции принимали участие ракетные и артиллерийские войска при поддержке армейской авиации и расчетов БПЛА.

«Поражены: центр подготовки и применения БПЛА ВСУ в Запорожской области, склад авиационных средств поражения в Кировоградской области, радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18 в районе населенного пункта Лозовое Херсонской области», — уточнили в министерстве.

Кроме того, как указано в заявлении, российские войска нанесли удары по местам скопления живой силы и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Атакам подверглись подразделения ВСУ в 106 районах в зоне боевых действий.

1 декабря заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что в ближайшее время проведет совещание с руководителями Сибирского федерального округа (СФО) по комплектованию армии контрактниками. Заседание состоится в Новосибирске.

Ранее в российском Министерстве обороны рассказали о звонках пленных украинских солдат своим родственникам.

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