Израиль начнет операцию на юге Газы параллельно с операцией на севере

Израиль намерен провести операцию на юге сектора Газа параллельно операции на севере палестинского анклава. Об этом сообщает издание Financial Times.

«Многоэтапная стратегия предполагает, что силы Израиля, которые дислоцированы на севере Газы, предпримут неминуемое продвижение вглубь южной части осажденного палестинского анклава», — говорится в сообщении.

По данным издания, большое количество лидеров ХАМАС находятся на именно на юге сектора Газа.

Ранее израильский политолог, эксперт по безопасности и Ближнему Востоку Саймон Ципис заявил, что военный конфликт между Израилем и радикальной группировкой ХАМАС ждет заморозка к январю-февралю будущего года, когда завершится обмен пленными. Ракетные обстрелы между сторонами в данный момент эксперт назвал «вялотекущим обменом», напомнив, что параллельно продолжаются переговоры об освобождении заложников.

Мнение о предстоящей заморозке конфликта эксперт объяснил тем, что против дальнейшего продвижения израильской армии на юг Газы выступают США. До этого конфликт будет то обостряться, то ставиться на паузу, считает он.

В Кремле ранее прокомментировали возобновление боевых действий в секторе Газа.