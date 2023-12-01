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«Исламский джихад»* объяснил причины нападения на Израиль 1 декабря

«Исламский джихад» назвал причиной нападения 1 декабря преступления Израиля

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Ibraheem Abu Mustafa/Reuters

Военнизированное крыло «Палестинского исламского джигада» «Бригады Аль-Кудс» сообщило об атаках на израильские города и поселения 1 декабря, в день окончания перемирия. Об этом пишет РИА Новости.

Причиной атак в группировке назвали «преступления против нашего народа».

Ранее в ХАМАС заявили, что движение все еще стремится к прекращению огня в Газе.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. Когда началась эта операция, точно неизвестно, однако в ее преддверии сотни тысяч палестинцев покинули свои дома и переместились в убежища и на юг анклава. 5 ноября в рамках наземной операции силы ЦАХАЛ окружили город Газа и отрезали его от снабжения, в центре Газы все еще продолжаются бои.

22 ноября Израиль и ХАМАС договорились о гумпаузе и освобождении части заложников. 24 ноября соглашение о перемирии официально вступило в силу, а закончилось утром 1 декабря. За неделю действия перемирия ХАМАС освободил 110 пленных заложников.

Ранее «Исламский джихад» (организация запрещена в России) заявил, что готов соблюдать перемирие в секторе Газа.

*   организация запрещена в России
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Война в Израиле
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