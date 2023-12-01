Израильские спецслужбы знали о планах нападения ХАМАС за год до атаки

Спецслужбы Израиля заполучили план нападения палестинского радикального движения ХАМАС более чем за год до атаки. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на соответствующий документ.

Согласно информации издания, документ под кодовым названием «Иерихонская стена» содержал около 40 страниц. В нем четко по пунктам описывалось вторжение, которое было проведено ХАМАС 7 октября.

«Израильские официальные лица назвали это амбициозным и проигнорировали конкретные предупреждения», — указывается в статье.

Как пишет газета, чиновники признались, что если бы они своевременно и серьезно отнеслись к полученной информации, то лучше бы подготовились к вооруженному конфликту или вовсе бы избежали нападения.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, когда движение ХАМАС объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Целью ответной операции Израиля «Железные мечи» стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа. При этом Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. Поставки гуманитарной помощи в Газу стали осуществляться через КПП Рафах только после 20 октября, причем их объем называют недостаточным.

Ранее ЦАХАЛ возобновил боевые действия в секторе Газа.