Воздушная тревога объявлена в четырех украинских регионах

Зона воздушной тревоги распространилась на Киевскую, Сумскую, Черниговскую и Полтавскую области Украины. Об этом свидетельствуют данные национального ресурса по оповещению населения.

Согласно информации онлайн-ресурса, изначально сирены тревоги прозвучали в Полтавской и Черниговской областях в 7:10 мск, после чего тревогу объявили в Сумской области Украины. В Киевской области воздушная тревога была объявлена позднее — в 7:15.

Накануне в украинской энергетической компании «Укрэнерго» сообщили, что в южном регионе Украины ночью была повреждена теплоэлектроцентраль (ТЭЦ), есть разрушения.

Российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.