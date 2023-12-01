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ЦАХАЛ сообщил о передаче новой партии израильских заложников Красному Кресту

ЦАХАЛ подтвердил, что Красному Кресту переданы еще шесть заложников из Газы

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Ibraheem Abu Mustafa/Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтверждает, что Красному Кресту переданы еще шесть заложников из сектора Газа. Информация опубликована в официальном Telegram-канале ЦАХАЛ.

«Согласно информации, полученной от Красного Креста, шесть израильских заложников находятся в пути по направлению к израильской территории», — заявили в пресс-службе ЦАХАЛ.

Освобожденные заложники в настоящее время направляются в Израиль через Египет к месту встречи в Керем-Шаломе.

До этого палестинское радикальной движение ХАМАС в рамках соглашения о перемирии передало представителям Красного Креста двоих человек, взятых в заложники во время атаки на израильские поселения 7 октября.

При этом ожидается, что в ближайшее время ХАМАС освободит еще несколько женщин и детей.

Ранее движение ХАМАС взяло на себя ответственность за теракт в городе Иерусалим.

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