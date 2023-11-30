Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

ВСУ обстреляли Донецк ракетами нового типа из Словакии

СЦКК ДНР: ВСУ обстреляли Донецк ракетами нового типа JROF HEF из Словакии

close
100%
Reuters

Украинские войска применили новый тип ракет JROF HEF при обстреле Калининского района Донецка. Об этом сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК.

Согласно сообщению СЦКК, Вооруженные силы Украины (ВСУ) вели огонь из РСЗО калибра 122 миллиметра с позиций, расположенных в районе населенного пункта Карловка.

Уточняется, что украинские военные применяли новый тип ракет JROF HEF с поражающими элементами в виде 9100 шариков, с увеличенной до 40,2 километра дальностью. Снаряды были произведены в Словакии и переданы Украине странами, входящими в НАТО, указали в СЦКК.

29 ноября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявлял в своем Telegram-канале, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки выпустили по населенным пунктам региона более 110 боеприпасов.

Он добавил, что помимо боеприпасов, украинские военные совершили несколько атак с помощью беспилотников. В итоге два человека были ранены, а также повреждения получили четыре частных дома и производственное помещение одного из предприятий.

До этого из-за обстрелов ВСУ оказалась обесточена часть Донецкой народной республики. Сообщалось о прекращении работы ряда котельных в регионе, а правительство ДНР вело работу в штабном режиме.

Ранее пять мирных жителей Донецка пострадали при обстреле со стороны ВСУ.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий