Украинские войска применили новый тип ракет JROF HEF при обстреле Калининского района Донецка. Об этом сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК.

Согласно сообщению СЦКК, Вооруженные силы Украины (ВСУ) вели огонь из РСЗО калибра 122 миллиметра с позиций, расположенных в районе населенного пункта Карловка.

Уточняется, что украинские военные применяли новый тип ракет JROF HEF с поражающими элементами в виде 9100 шариков, с увеличенной до 40,2 километра дальностью. Снаряды были произведены в Словакии и переданы Украине странами, входящими в НАТО, указали в СЦКК.

29 ноября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявлял в своем Telegram-канале, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки выпустили по населенным пунктам региона более 110 боеприпасов.

Он добавил, что помимо боеприпасов, украинские военные совершили несколько атак с помощью беспилотников. В итоге два человека были ранены, а также повреждения получили четыре частных дома и производственное помещение одного из предприятий.

До этого из-за обстрелов ВСУ оказалась обесточена часть Донецкой народной республики. Сообщалось о прекращении работы ряда котельных в регионе, а правительство ДНР вело работу в штабном режиме.

Ранее пять мирных жителей Донецка пострадали при обстреле со стороны ВСУ.