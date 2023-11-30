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Боец ВС РФ: противник уже не может сдерживать атаки на Марьинском направлении

Боец с позывным Тишина: ВСУ уже не могут сдерживать атаки ВС РФ под Марьинкой

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Станислав Красильников/РИА Новости

Военнослужащие 103-го полка ни на минуту не прекращают работу. Об этом в разговоре с RT рассказал боец с позывным Тишина. По его словам Вооруженные силы России FPV-дронами уничтожают блиндажи украинских войск на Марьинском направлении.

«Давим, постоянно давим. По всем радиоперехватам противник сдерживать наше наступление уже не может. Чувствуется превосходство», — сообщил военный.

Согласно ежедневной сводке Минобороны, Вооруженные силы РФ отразили две атаки штурмовых групп 79-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Марьинка Донецкой народной республики (ДНР).

Также, по данным военного ведомства, в районе Авдеевки (ДНР) было нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 93-й механизированной бригады ВСУ. Потери противника, по данным МО РФ, составили до 270 бойцов. Также были уничтожены две боевые бронированные машины и три пикапа.

Ранее российские десантники нанесли артудар по позициям ВСУ у Работино.

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