Военнослужащие 103-го полка ни на минуту не прекращают работу. Об этом в разговоре с RT рассказал боец с позывным Тишина. По его словам Вооруженные силы России FPV-дронами уничтожают блиндажи украинских войск на Марьинском направлении.

«Давим, постоянно давим. По всем радиоперехватам противник сдерживать наше наступление уже не может. Чувствуется превосходство», — сообщил военный.

Согласно ежедневной сводке Минобороны, Вооруженные силы РФ отразили две атаки штурмовых групп 79-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Марьинка Донецкой народной республики (ДНР).

Также, по данным военного ведомства, в районе Авдеевки (ДНР) было нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 93-й механизированной бригады ВСУ. Потери противника, по данным МО РФ, составили до 270 бойцов. Также были уничтожены две боевые бронированные машины и три пикапа.

Ранее российские десантники нанесли артудар по позициям ВСУ у Работино.