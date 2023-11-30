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Российский военный поймал огромный украинский дрон с помощью веревки

Боец Ванек рассказал, как поймал дрон ВСУ «Баба Яга» с помощью веревки

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Алексей Майшев/РИА Новости

Боец 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады с позывным Ванек рассказал, что поймал украинский беспилотник «Баба Яга» с помощью веревки. Об этом пишет Telegram-канал «Черные гусары».

Боец сообщил, что аграрный дрон, который переоборудовали под военные нужды, несколько дней терроризировал позиции российских бойцов. Но когда «Баба Яга» в очередной раз сбросила снаряд и попыталась улететь, Ванек и его товарищ смогли обезвредить ее.

«Был ветер, и она зацепилась за ветки какие-то. Ну мы набросили на нее веревку, потащили. Она сопротивлялась, пыталась улететь, мы давай ее расстреливать», — вспоминает военный.

Выследить дрон смогли благодаря лампочкам, которые светили. В «Бабе Яге» нашли восемь независимых моторов. То есть если бы один вышел из строя, устройство продолжило бы летать. Еще у беспилотника нашли несколько защищенных аккумуляторов.

По словам бойца, «Баба Яга» — один из самых опасных беспилотников, которые есть у Украины. Устройство может летать в любую погоду на низкой высоте. Тем не менее, как оказалось, можно обезвредить его даже с помощью обычного охотничьего ружья, стреляя по лопастям.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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