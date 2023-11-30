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Российские десантники нанесли артудар по позициям ВСУ у Работино

МО РФ: российские десантники нанесли артудар по позициям ВСУ у Работино

Новороссийское гвардейское горное соединение ВДВ ударило по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Работино на Запорожском направлении. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

В ведомстве пояснили, что нанесли удары по найденным замаскированным огневым позициям артиллерии ВСУ. Для удара военные использовали гаубицу 2А36 «Гиацинт-Б» калибра в 152 мм, отметили в Минобороны.

Российским военные также удалось уничтожить бронеавтомобиль западного производства, который двигался к оборонительных позиций российских войск.

До этого военные России отразили две атаки штурмовых групп 79-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Марьинка Донецкой народной республики (ДНР). Об этом говорится в ежедневной сводке Министерства обороны РФ.

Также в районе Авдеевки Донецкой народной республики было нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 93-й механизированной бригады ВСУ.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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