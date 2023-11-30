Группа морпехов погибла при взрыве на полигоне под Ростовом

Группа морских пехотинцев погибла 3 ноября при взрыве на полигоне в Ростовской области. Об этом сообщает 161.RU.

Отмечается, что данную информацию подтвердили изданию три независимых друг от друга источника — в силовых структурах, армии и следственных органах.

Известно, что взрыв произошел на военном полигоне Кузьминский. По предварительной версии, причиной взрыва стало несоблюдение техники безопасности.

Уточняется, что главное военное следственное управление СК расследует гибель 12 бойцов.

До этого советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков назвал вбросом украинской пропаганды сообщения о якобы взрывах и стрельбе в Кировском районе в восточной части полуострова. При этом Крючков отметил, что 31 августа с 11:00 до 13.00 в районе города Старый Крым пройдет плановое уничтожение взрывоопасных предметов, о чем, по его словам, местные жители были проинформировали накануне.

Ранее московский третьеклассник принес в школу боевую гранату, взятую у отца.