Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Группа морпехов погибла при взрыве на полигоне под Ростовом

Группа морских пехотинцев погибла при взрыве на полигоне в Ростовской области

close
100%
Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Группа морских пехотинцев погибла 3 ноября при взрыве на полигоне в Ростовской области. Об этом сообщает 161.RU.

Отмечается, что данную информацию подтвердили изданию три независимых друг от друга источника — в силовых структурах, армии и следственных органах.

Известно, что взрыв произошел на военном полигоне Кузьминский. По предварительной версии, причиной взрыва стало несоблюдение техники безопасности.

Уточняется, что главное военное следственное управление СК расследует гибель 12 бойцов.

До этого советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков назвал вбросом украинской пропаганды сообщения о якобы взрывах и стрельбе в Кировском районе в восточной части полуострова. При этом Крючков отметил, что 31 августа с 11:00 до 13.00 в районе города Старый Крым пройдет плановое уничтожение взрывоопасных предметов, о чем, по его словам, местные жители были проинформировали накануне.

Ранее московский третьеклассник принес в школу боевую гранату, взятую у отца.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий