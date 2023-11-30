Зеленский посетил Купянск

Президент Украины Владимир Зеленский посетил командный пункт обороны Купянска. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.

«Честь — посетить и наградить воинов», — отметил глава государства.

Он отметил, что желает бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ) «быть крепкими и не терять инициативы».

До этого Министерство обороны РФ сообщало, что на Купянском направлении подразделения группировки российских войск «Запад» при поддержке боевых самолетов и огня артиллерии отразили четыре атаки штурмовых групп 57-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины.

27 ноября в российском Минобороны рассказали, что на Купянском направлении расчеты дронов-камикадзе российской группировки войск «Запад» уничтожили пункты временной дислокации и опорные пункты Вооруженных сил Украины. По информации оборонного ведомства, в итоге все цели были достигнуты, разведгруппа возвратилась в пункт временного развертывания. Она не понесла потерь.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.