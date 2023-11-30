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Израильские танки открыли огонь в Газе

Al Jazeera: израильские танки открыли огонь в Газе

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Lisi Niesner/Reuters

Танки Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) открыли огонь в городе Газа на севере анклава. С таким утверждением выступил катарский телеканал Al Jazeera.

Отмечается, что удару подвергся район Эн-Наср. Информации об ущербе не поступало.

Накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ возобновит боевые действия в секторе Газа, как только закончится пауза для возвращения заложников. Он отметил, что за период, прошедший с начала перемирия Израиль добился очень больших успехов. Возвращение десятков похищенных заложников еще неделю назад это могло показаться невероятным, сказал Нетаньяху.

До этого глава генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви заявил, что Израиль продолжит войну с палестинской радикальной группировкой ХАМАС в секторе Газа. Он также отметил, что израильская армия пытается объединить цели войны, чтобы давление наземной операции привело к созданию условий для освобождения похищенных заложников.

Также сообщалось, что ХАМАС может пойти на переговоры с Израилем об освобождении взятых в плен военнослужащих Армии обороны Израиля, если боевые действия в секторе Газа прекратятся и блокада будет снята.

Ранее ХАМАС освободил первых заложников.

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