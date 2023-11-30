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В НАТО считают, что Украина не сможет вернуть потерянные территории до конца 2024 года

Euractiv: Украина не сможет вытеснить все войска РФ до конца 2024 года

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Reuters

Украина, скорее всего, не сможет вытеснить все российские войска с территорий, которые они взяли под свой контроль, до конца 2024 года. Об этом сообщил портал Euractiv со ссылкой на чиновника НАТО.

Западные союзники Украины обещают, что финансовая и военная поддержка не прекратится, однако трое дипломатов НАТО сообщили порталу, что обеспечение заказов на оружие, особенно ракеты и боеприпасы, для оборонной промышленности и стремление к ускорению производства идут не совсем так, как планировалось.

Как отмечает портал, 29 ноября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на фоне застопорившегося украинского контрнаступления и признаков усталости Запада после 640 дней конфликта заявил, что цели России на Украине не изменились и ее военную мощь нельзя недооценивать.

Накануне министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что на заседании совета глав МИД стран НАТО признали, что результаты контрнаступления Украины далеки от ожиданий, поскольку ситуация на поле боя особо не изменилась.

Ранее в Кремле оценили риск усиления атак на инфраструктуру РФ к зиме.

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Операция на Украине
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