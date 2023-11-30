ХАМАС привел отряды в боевую готовность

Боевое крыло ХАМАС группировка Бригады Изз эд-Дина аль-Кассама объявило, что скомандовало своим подразделениям быть в боевой готовности в связи с тем, что группировка и Израиль могут не продлить перемирие. Об этом сообщается в Telegram-канале движения.

«Бригады Аль-Кассама просят свои действующие силы сохранять высокую боевую готовность в последние часы перемирия в ожидании возобновления боевых действий в случае, если оно (перемирие) не будет возобновлено...» — говорится в заявлении.

Срок продленного перемирия истекал предположительно в семь утра 30 ноября.

22 ноября Израиль и ХАМАС договорились о гуманитарной паузе и освобождении части заложников. Первый этап сделки предусматривал четырехдневное прекращение огня и обмен 50 пленных, находящихся в Газе, на 150 заключенных палестинцев, содержащихся в израильских тюрьмах.

С 27 ноября паузу продлили еще на два дня, чтобы обеспечить условия для освобождения заложников. Власти Израиля добавили имена 50 палестинских женщин-заключенных в предыдущий список подлежащих освобождению.

30 ноября Международный комитет Красного Креста уведомил о том, что группа заложников, состоящая из 10 израильтян и 4 тайцев, была освобождена в секторе Газа.

Ранее ХАМАС освободил первых заложников.