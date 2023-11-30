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Украинский беспилотник сбит в Белгородской области

Минобороны РФ: системы ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над Белгородской областью

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Shutterstock

В Белгородской области сбили украинский беспилотник. Об этом сообщило министерство обороны РФ в своем Telegram-канале.

В сообщении ведомства говорится, что ночью была пресечена попытка Украины совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ.

БПЛА был уничтожен дежурными средствами противовоздушной обороны.

До этого ТАСС сообщал, что средства ПВО российской группировки «Запад» огнем зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор» уничтожили пять украинских беспилотных летательных аппарата в Луганской народной республике.

29 ноября украинский беспилотник самолетного типа сбили в Ростовской области.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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