Начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук заявил, что российские военные смогли поразить четыре командных, а также 14 опорных пунктов Вооруженных сил Украины на Краснолиманском направлении. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, военнослужащие ВС РФ также поразили около 50 артиллерийских расчетов ВСУ.

«Подразделения группировки войск «Центр» продолжают выполнять задачи специальной военной операции на Краснолиманском направлении», — сказал Савчук.

Ранее сообщалось, что командир батареи противотанковых управляемых ракет Андрей Чекмарев с позывным «Куба» награжден орденом Мужества за личное участие в бою в районе населенного пункта Вербовое на Запорожском направлении. Два расчета батареи сутки находились без связи под огнем Вооруженных сил Украины (ВСУ).

До этого бойцы армейского соединения специального назначения Центрального военного округа (ЦВО) получили награды на передовой Краснолиманского участка фронта. В министерстве обороны уточнили, что бойцов, проявивших мужество и самоотверженность, наградили медалями «За отвагу», «Суворова», «Жукова», а также знаками отличия ордена Святого Георгия — Георгиевскими крестами IV степени.

Ранее Путин рассказал о будущем армии в России.