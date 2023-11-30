Российские военные уничтожили первый танк Leopard 1A5

В ходе специальной военной операции на Украине в зоне Купянского направления военнослужащие 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) успешно уничтожили первый танк Leopard 1A5. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство обороны РФ.

Заместитель командующего войсками ЗВО по военно-политической работе генерал-лейтенант Владимир Луговой отметил эффективные действия военнослужащих 1-й гвардейской танковой армии и роль расчета противотанкового ракетного комплекса, который уничтожил Leopard 1A5.

По словам Лугового, экипаж танка пытался прорваться к переднему краю обороны российских войск, но неудачно и был полностью уничтожен. В знак признания подвига бойцам, уничтожившим танк, был вручен денежный сертификат на сумму 700 тыс. рублей. Эта выплата является дополнительной к уже предусмотренным Минобороны РФ вознаграждениям за уничтожение или захват военной техники противника.

Кроме того, военнослужащие были награждены государственными наградами, включая ордена Мужества, знаки отличия ордена Святого Георгия — Георгиевский крест VI степени, а также медали «За отвагу» и «За храбрость».

Бойцы, уничтожившие танк, отметили, что они поджидали Leopard 1A5 более двух недель. «Мы слышали его, но не видели. Во второй половине дня он наконец приехал, мы его заметили, прицелились, сделали выстрел и попали. Затем мы сделали второй выстрел, который также попал и привел к полному уничтожению танка», — рассказал старший расчета противотанкового ракетного комплекса с позывным «Питер».

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